Oyuncu Sevil Akdağ 'cinayet'ten tutuklandı

Bir arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı.

Sevil Akdağ. Fotoğraf: Instagram / @sevilasireal

Dün 29 yaşındaki Elif Kırav’ın öldürüldüğü ihbarı üzerine Fatih’teki evine polis ekipleri sevk edildi. İfadesine başvurulan Kırav’ın komşusu, genç kadının anne babasıyla yaşadığını, sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin de bundan rahatsız olduğunu söyledi.

Tanık şunları anlattı: “Tekrar uyumaya çalışırken apartman merdivenlerinden ayak sesleri duyuldu. Kapı deliğinden dışarı baktığımda siyah giyimli bir kişinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüm. Elif’in annesi 16:30 sıralarında telefonla aradığını ama kızına ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine daireye çıktım. Kapı açıktı, içeri girdiğimde Elif’i yaralı olarak buldum ve ekiplere haber verdim.”

AA’nın haberine göre polis, Kırav’ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kesik belirledi. Kamera görüntüleri ve tanık beyanları doğrultusunda Akdağ Esenyurt’ta gözaltına alınmıştı.

Akdağ, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırav’ın cenazesi, Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.