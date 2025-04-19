Oyuncu Sevil Akdağ 'cinayet'ten gözaltında

Oyuncu Sevil Akdağ bir arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sevil Akdağ. Fotoğraf: Instagram / @sevilasireal

Dün 29 yaşındaki Elif Kırav’ın öldürüldüğü ihbarı üzerine Fatih’teki evine polis ekipleri sevk edildi. İfadesine başvurulan Kırav’ın komşusu, genç kadının anne babasıyla yaşadığını, sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin de bundan rahatsız olduğunu söyledi.

Tanık şunları anlattı: “Tekrar uyumaya çalışırken apartman merdivenlerinden ayak sesleri duyuldu. Kapı deliğinden dışarı baktığımda siyah giyimli bir kişinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüm. Elif’in annesi 16:30 sıralarında telefonla aradığını ama kızına ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine daireye çıktım. Kapı açıktı, içeri girdiğimde Elif’i yaralı olarak buldum ve ekiplere haber verdim.”

AA’nın haberine göre polis, Elif Kırav’ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kesik belirledi. Kamera görüntüleri ve tanık beyanları doğrultusunda oyuncu Sevil Akdağ Esenyurt’ta gözaltına alındı.

‘Kavga ettik, içkiden hatırlamıyorum’

Akdağ emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: “Elif’le arkadaştık. Gece dışarıda alkol aldık ve daha sonra olayın olduğu adrese geçip içki almaya devam ettik. Sabah saatlerinde aramızda kavga çıktı. Elif bana vurdu, aramızda boğuşma yaşandı. Daha sonra yere düştük. Elif’in hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtım. Aşırı içkiden dolayı bir şey hatırlamıyorum.”

Oyuncu emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

‘Ablamın 30 bıçak yarası var’

Elif Kırav’ın kardeşi Furkan Kırav, Adli Tıp Kurumu’nda bekleyen gazetecilere şunları söyledi: “Kardeşim ve Sevil Akdağ eğlenmeye çıkmıştı. Ablam gece sonunda Sevil Akdağ’ı eve davet etti. Bildiğim kadarıyla eve gelmişler. Evde her şey normalmiş. Yemek söylemişler, yemişler.

Daha sonra aralarında büyük bir kavga çıkmış. Ablamın 30 bıçak yarası var. Telefonunu da kimse ulaşamasın diye başka yere atmış. Polisler bizden önce yakaladı ama cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını umuyoruz.”

Sevil Akdağ kimdir?

Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993’te Mardin Türkiye’de dünyaya geldi. Lise mezunu. Küçük yaştan beri müzik ve televizyona ilgi duyuyor. Birçok promosyon ve reklamda modellik yaptı. ‘Bebek yüzlü’ olarak tanınıyor.

Kariyerinde çeşitli film ve televizyon projelerinde yer alan Sevil Akdağ’ın öne çıkan yapımları arasında ‘Enna: Kara Büyü’ filmi bulunuyor.

‘Kulyas: Lanetin Bedeli’ ve ‘Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!’ gibi yapımlarda da rol aldı. Ayrıca ‘Tutunamayanlar’, ‘Yasak Elma’ ve ‘Benim Tatlı Yalanım’ gibi dizilerde oynadı.