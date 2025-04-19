Oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi

TRT’nin ‘Gönül Dağı’ dizisinin oyuncularından Berk Atan, bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki oyuncu Berk Atan ve 29 yaşındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.