Oyuncu Çağrı Çıtanak’ın enkaz altındaki annesi hayatını kaybetti

Oyuncu Çağrı Çıtanak’ın Hatay’da enkaz altında kalan annesi Nevber Yurdal Çıtanak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin yerle bir ettiği Hatay’da, enkaz altında kalanların arasında oyuncu Çağrı Çıtanak’ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak da bulunuyordu.

Çıtanak ve yine kendisi gibi oyuncu eşi Başak Gümülcinelioğlu, depremin ilk gününden itibaren sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yardım istemişlerdi.

Depremin dokuzuncu gününde Gümülcinelioğlu, Instagram’da yaptığı paylaşımla kayınvalidesi Nevber Yurdal Çıtanak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu: