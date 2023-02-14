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Yaramazlara biraz batar!

Oyuncu Çağrı Çıtanak’ın enkaz altındaki annesi hayatını kaybetti

Oyuncu Çağrı Çıtanak’ın Hatay’da enkaz altında kalan annesi Nevber Yurdal Çıtanak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin yerle bir ettiği Hatay’da, enkaz altında kalanların arasında oyuncu Çağrı Çıtanak’ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak da bulunuyordu.


Çıtanak ve yine kendisi gibi oyuncu eşi Başak Gümülcinelioğlu, depremin ilk gününden itibaren sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yardım istemişlerdi.

Depremin dokuzuncu gününde Gümülcinelioğlu, Instagram’da yaptığı paylaşımla kayınvalidesi Nevber Yurdal Çıtanak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu:

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Enkaz altında ne kadar hayatta kalınabilir, rekor kaç gün?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar, 7’nci günden sonra da enkaz altından kişilerin canlı olarak çıkarılabileceğini söylerken bu kimi değişkenlerle beraber daha uzun olabilir.