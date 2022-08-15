İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi.

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Bakanlık tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarını, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak pazarlayamayacak veya satamayacak. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak.

Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

Özellikle dolar kurun tarihin en yüksek seviyelere çıkması sonrasıysa ilgi büyük oranda ikinci ele kaydı. Böylesine bir ortam fırsatçılara da kapı aralıyor. Bu durumu fırsat bilip ‘al-sat’ yapanlar dolayısıyla fiyatlar arttı.