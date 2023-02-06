Osmaniye’de depremde can kaybı en az 20

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentte 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD’a göre 06:30 itibariyle can kaybı sayısı 76.
05:47’de AA’nın aktardığına göre, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın saat 10 gibi açıkladığına göre, kentte 20 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. 83 bina da yıkıldı.