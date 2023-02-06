Osmaniye’de depremde can kaybı en az 20

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentte 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kahraman Maraş. Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD’a göre 06:30 itibariyle can kaybı sayısı 76.

05:47’de AA’nın aktardığına göre, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın saat 10 gibi açıkladığına göre, kentte 20 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. 83 bina da yıkıldı.