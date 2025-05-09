Osmaniye'de de kadın cinayeti: Katil koca gözaltında

Kadın cinayetlerine bir yenisi ekledi. Osmaniye’de bir adam, 20 yaşındaki eşini öldürdü. Katil koca gözaltına alındı.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya/ Csg Görsel Arşiv

Cumhuriyet Mahallesi’nde 20 yaşındaki Fatma Y. ve Serkan Y.’nin evinden çıkan sesleri duyan komşuları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler hareketsiz şekilde yatan Fatma Y.’nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis eşi Serkan Y.’yi gözaltına alındı.

Türkiye’de son günlerde art arda kadın cinayetleri yaşanıyor.

5 Nisan’da İstanbul Şişli’de Bahar Aksu sokak ortasında eski eşi tarafından öldürülmüştü.

7 Nisan’da da Sivas’ta milli kayakçı Melisa Şimşek, erkek kardeşiyle birlikte katledilmişti.

Bugün de Giresun bir lisede iki kadın çalışan, 53 yaşındaki başka bir erkek çalışan öldürüldü.