Rahmetli Süleyman Demirel, darbeler, iktidarlar, hapisler, inişler ve çıkışlar sonunda devletin en tepesindeki koltuğa oturduğunda siyasette tam 31 yılı devirmişti. 69 yaşında Çankaya çıktı, normalde 7 yıl sonra yani 76 yaşında köşesine çekilmesi gerekiyordu. Yapmadı.

Görev süresi beş yıl daha uzasın diye meclise verilen anayasa değişikliği önerisi geçmeyince ancak o zaman bırakmak zorunda kaldı. Bıraktı dediysek Ankara Kuleli Sokaktaki ofisinden ve Güniz Sokaktaki evinden mesaj vermeye devam etti ama siyasi ömrü bitmişti.

Bülent Ecevit 79 yaşında siyaseti bırakmak zorunda kaldığında geride pek de iyi hatırlanmayan bir son dönem bıraktı. Başbakanlığının sonunda onu takip eden gazetecilerin çalışma mekanı Kızılay’daki Başbakanlık merkez binası değil hastanenin ya da Oran’daki evinin önündeki çadırlardı.

Çok üzücü ama Ecevit son döneminde o kadar zayıf düşmüştü ki başbakanlık çıkışında yaptığı açıklamaları biraz uzaktan bile duymak mümkün olmadığı için mikrofonlara yansıyan sözleri kasetlerden deşifre edilebilirdi.

Ne uzun yıllar siyaset yapmış birine ne de Türkiye gibi bir ülkeye yakışan günlerdi.

Necmettin Erbakan da ömrünün son deminde siyasi ömrü tükenmiş olması rağmen tekerlekli sandalyeden yaptığı konuşmalarda Erdoğan ve arkadaşlarına ağır hakarete varan eleştiriler getirirdi. Son zamanına kadar da partisinin üzerinden elini çekmedi.

Çok eskilere gitmeyelim. CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm seçim yenilgilerine ve partisinin son kurultayında Özgür Özel’e kaybetmiş olmasına rağmen siyasetten çıkmanın mümkün olmadığını söylüyor. Partisinde de yerel seçim sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu tekrar gelir mi ihtimalini konuşanlar var.

Şimdi siyasal zemini bu kadar aşınmış, toplumdaki desteği en düşük seviyelerini görmüş liderlerinin neredeyse son nefeslerine kadar gitmek istemedikleri bir ülkede son seçim zaferinin havası en azından şimdilik dağılmamış Erdoğan’ın bırakmasını beklemek pek gerçekçi değil.

Bu arada yanlış anlaşılmasın. Görev süresi dolan elbette gitmeli. Bu Erdoğan için de geçerli. Ama ortada bu geçmiş varken, liderler üzerinden kendini tanımlayan bir ülkede Cumhurbaşkanı’nın bırakması üzerine yorum yapmak hukuken doğru olsa da siyaseten gerçekçi değil. Zaten belki de o yüzden şimdilik kimse de bunu pek konuşmuyor.

Osman Sert’in yazısı