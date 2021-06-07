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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: İtiraf edeyim bu ‘şüphe’ bende de var

Bir grup biliminsanı virüsün genetik yapısına ve biraz da kötü ve farklı marifetlerine (!) bakarak yeni koronavirüsün “laboratuvar üretimi” yani “çakma bir virüs” olduğunu ileri sürerken, bir başka grup da “Olmaz öyle şey!” deyip soruyu cevaplamaya bile değer bulmuyor.

Peki, doğrusu ne? Elimizde net ve açık bir bilgi yok. Yok ama son günlerde bu belalı virüsün “yapma” veya “çakma” olabileceğini düşünenlerin sayısı bir hayli arttı.


İtiraf edeyim bu düşünce daha doğrusu şüphe bende de var.

Nedenine gelince…

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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