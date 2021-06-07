Diken

Yaramazlara biraz batar!

Osman Arolat: Gıda güvenliği konusunu ilk üç arasına almalıyız

Dünyada iklimsel değişimler tarımda mevsim normallerini ortadan kaldırdı. Kuraklık, ürün arzını ciddi etkiler oldu. ‘Gıda Güvenliği’ konusunu toplumun sorun dizgisinde ilk üç arasına almalıyız. 

’Gıda Güvenliği’’ konusunu toplumun sorun dizgisinde ilk üç arasına almazsak, oluşacak açıklar, toplumu tehdit edici düzeye gelecek.


İşin şakası yok, alarm zilleri “sürekli‘’ çalıyor… Rusya, Brezilya gibi ülkelerin tahıl ihracatını “bloke‘’ eden ve ‘’yaptırım’’ koyan yaklaşımları işin bedelini daha da arttırıyor.

Osman Arolat’ın yazısı

SON HABERLER

Sevgili Nikos

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Yunanistan’a yaptığı iade ziyaretinde mevkidaşı Nikos Dendias’la samimi görüntüleri güzel. Ancak bizi içinde bulunduğumuz sorunlu durumdan çıkaracak, Yunanistan’ı, Türkiye ile hesap görmek isteyenlerin koçbaşı olmaktan uzaklaştıracak bir politika için daha fazla diplomatik yaratıcılık gerekiyor.

Marmara nasıl kurtulur?

Bu konu siyasi bir hale getirilmeden düzeltilerek torunlarımıza gurur duyacağı bir Marmara Denizi bırakmak hepimizin görevi.

Aydın mıyız?

Yapıcı olabilmek önce alçak gönüllü olmakla ve ötekini yenmeye zaman harcamamakla başlar. Aydın olmak, bir farkındalık meselesidir, çok okuyup çok ahkâm kesmek değildir. Kibirden olabildiğince arınmaktır. Toplumun içinde durmayı bilmektir.