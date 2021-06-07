Osman Arolat: Gıda güvenliği konusunu ilk üç arasına almalıyız

Dünyada iklimsel değişimler tarımda mevsim normallerini ortadan kaldırdı. Kuraklık, ürün arzını ciddi etkiler oldu. ‘Gıda Güvenliği’ konusunu toplumun sorun dizgisinde ilk üç arasına almalıyız.
’Gıda Güvenliği’’ konusunu toplumun sorun dizgisinde ilk üç arasına almazsak, oluşacak açıklar, toplumu tehdit edici düzeye gelecek.
İşin şakası yok, alarm zilleri “sürekli‘’ çalıyor… Rusya, Brezilya gibi ülkelerin tahıl ihracatını “bloke‘’ eden ve ‘’yaptırım’’ koyan yaklaşımları işin bedelini daha da arttırıyor.