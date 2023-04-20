Osman Arolat: Fiyatı artan ürünlerde üç temel olgu ortaya çıkıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar’ın ‘alarm zili’ olarak kabul ettiği bu konuda önlem olarak, süt üreticilerinin desteklenmesine odaklanmasını öneriyor. Hayvancılıkta temel yaklaşımın ithalat değil, iç üretimi artırmak olması gerektiğinin altını da çiziyor. Fiyatı artan ürünlerde 3 temel olgu ortaya çıkıyor:

1- Çiftçi, geçmiş yıl fiyatını baz alıyor, geçimini sağlayamamışsa ekimden vazgeçiyor. (Örnek: Soğan)

2- İklimsel ısınma ülkemizde etkisini fazlasıyla hissettiriyor. Kuraklığın etkisi kadar mevsim içi etkiler de önemli rol oynuyor. (Örnek: Patates).

3- Ekim yapan ve ÇKS belgesi olan aktif çiftçi sayısı süratle düşünce, hem ekim alanları azalıyor, hem de ürün miktarı azalıyor (Örnek: Havuç ).

TZOB Başkanı, yıllardır gıda ürünlerini yakından izleyen bir kişi olarak yaptığı açıklamanın süreklilik taşımasının gerekli olduğuna inanıyorum. Mutfak enfl asyonu denilen büyük yangının anlaşılması ancak en etkin meslek örgütünün saptamasıyla ortaya çıkar. Bayraktar’ın son açıklaması, büyük yangının ramazan ayında da ara vermek yerine, dört koldan tırmanışa geçtiğini gösteriyor.

Savaş halindeki Ukranya ve Rusya dahil, Türkiye’nin yakın ve uzak çevresindeki hiçbir ülkede mutfak enflasyonu görülmüyor.

Osman Arolat’ın yazısı