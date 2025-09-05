Oscar ödüllü yönetmen Del Toro yangından kurtardığı koleksiyonu satıyor

Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro, korku ve fantezi film evrenine ait eşyalardan oluşan koleksiyonunun bir bölümünü açık artırmayla satacak.

Ocakta ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde orman yangınları çıkmış, ünlü yönetmenin kentin Santa Monica bölgesinde yer alan evi de yangında hasar almıştı.

Euronews’ün aktardığına göre Del Toro yangında 5 bin parçalık koleksiyonundan sadece 120 eşyayı kurtarabilmişti.

Del Toro, Santa Monica’daki iki evini dolduran binlerce ürkütücü aksesuar, eskiz, çizgi roman ve ilginç objeden oluşan devasa ‘Bleak House’ arşivindeki parçaları satmak için Heritage Auctions ile anlaştı.

100’den fazla eşyanın satışa çıkacağı açık artırma, 26 Eylül’de çevrimiçi yapılacak. Eşyaların diğer kısmıysa 2026’da satılacak.

Öne çıkan parçalar arasında Bernie Wrightson’ın 1983 tarihli ‘Frankenstein’ resimli baskısına ait iki orijinal çizim de yer alıyor.

Çizimlerin açık artırma başlangıç fiyatları 200 bin dolar (8,2 milyon lira) ve 100 bin dolar (4,1 milyon lira).

Açık artırmada ayrıca yönetmenin ‘Pan’ın Labirenti’ filmi için kullanılan Raúl Monge imzalı değirmen yerleşkesi çizimi de satılacak.

‘Hellboy’ (film serisi) hayranlarıysa koleksiyonda filmlerden 40’tan fazla eşya bulabilecek.

Bunlar arasında başlangıç fiyatı 40 bin dolar (1,6 milyon lira) olan Ron Perlman’ın (Hellboy filmlerinin başrolü) kahraman ceketiyle, 50 bin dolar (2 milyon lira)’dan başlayan Hellboy’un devasa altı mermilik av tüfeği ‘Big Baby’ de yer alıyor.