Guillermo del Toro cadılar bayramı hediyesi: Netflix’de sekiz korku hikayesi

Fantastik korku sinemasının en önemli yönetmenlerinden Guillermo del Toro, sekiz ayrı hikayeden oluşan korku seçkisi ‘The Cabinet of Curiosities’ ile 25 Ekim’de Netflix’te.

Guillerme del Toro. Görseller: Netflix

‘Pan’ın Labirenti’ filmiyle dünya çapında bir üne kavuşan yönetmenin bir sonraki yapımı ‘Guillermo del Toro’s The Cabinet of Curiosities’, korku sinemasının önde gelen isimleri tarafından oluşturulan sekiz filmlik bir korku antolojisi. Yer alan isimler arasında Babadook, Splice, Mandy gibi filmlerinin yönetmenleri, senaristleri bulunuyor.

Başrolleri arasında Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Andrew Lincoln ve Sebastian Roché’un olduğu uzun zamandır beklenen sekiz bölümlük Netflix yapımının oyunca kadrosu geniş.

Sabırsızlıkla beklenen korku antolojisi için bir de fragman yayınlandı.

Meksikalı yönetmenin aynı zamanda özünde bir çocuk hikayesi olan Pinokyo filmi de Aralık ayında Netflix’de gösterime girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Ewan McGregor, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Cate Blanchett ve Gregory Mann yer alıyor.