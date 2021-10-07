Ormanlık alanda yangın çıkardığı belirlenen kişi tutuklandı

Adana’da ormanlık alanda yangın çıkardıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı.
AA’nın haberine göre terörle mücadele ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde son günlerde birbirine yakın noktalarda orman yangını çıkması üzerine çalışma başlattı.
Orman ekipleriyle bölgede devriye gezen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceledi.
Son olarak Çukurova’da 4 Ekim’de üç farklı noktada yangın çıkmasının ardından harekete geçen ekipler, ormanlık alandan ayrılan motosikletli bir şüpheliyi durdurmak istedi.
Kaçmaya başlayan ve kovalamacayla yakalanan A.İ.K.’nın motosikletinde yarım şişe benzin, kibrit ve 620 avro (6 bin 357 lira) bulundu.
Ormanda yangın çıkardığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.