Ormanlık alanda yangın çıkardığı belirlenen kişi tutuklandı

2020 yılının en büyük karayolu ihalesi olarak kayıtlara geçen ve kamuya maliyeti 1 milyar 133 milyon TL olan ‘Erzurum Aşkale- İspir Devlet Yolu Kırık Tüneli Ve Bağlantı Yolları’ ihalesindeki usulsüzlük Sayıştay raporlarına yansıdı.