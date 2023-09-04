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Orkun Kökçü, Hollanda’da yılın futbolcusu seçildi

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Birinci Ligi’nde (Eredivisie) 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Orhun Kökçü. (AA)

Orkun, sosyal medya hesaplarından, Hollanda’da yılın futbolcusuna verilen ‘Altın Ayakkabı’ ödülünü tuttuğu fotoğrafı paylaştı.


Ödülün sahibi, Eredivisie kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyelerinin oylarıyla belirleniyor.

Geçen sezon Feyenoord formasıyla Eredivisie’de şampiyonluğa ulaşan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, haziran ayında Portekiz Premier Lig ekibi Benfica’ya transfer olmuştu.

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Akşam Postası / 4 Eylül 2023

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