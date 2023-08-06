Alman milli takımının başarılı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Almanya’da yılın futbolcusu seçildi.

İlkay Gündoğan. (AA)

İngiltere’nin Manchester City takımıyla geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Kupası’nı kazanan, Almanya milli takımının Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan, kariyerinde ilk kez Almanya’da yılın futbolcusu seçildi.

DW Türkçe’nin haberine göre geçtiğimiz haftalarda İspanya’nın köklü kulüplerinden Barcelona’ya transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, 1960 yılından bu yana Kicker dergisi tarafından düzenlenen ve spor gazetecilerinin oylarıyla belirlenen yılın futbolcusu ödülüne, aldığı 198 oyla layık görüldü.

Oylamada ikinci sırayı 98 oyla, Werder Bremen ve Almanya Milli Takımı’nın golcüsü Niclas Füllkrug elde etti.

Gündoğan, ‘sıkı çalışmanın karşılığında aldığı ödülün’, ‘çok ama çok güzel bir takdir’ olduğunu dile getirdi.

Kaptanlığını yaptığı Manchester City ile kusursuz bir sezon geçiren ve çıktığı 51 resmi maçta toplam 18 gol ve asist katkısı yapan Gündoğan’ın, önümüzdeki yıl Almanya’nın ev sahipliğinde yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, Alman Milli Takımı’nın en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.