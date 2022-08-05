Orhan Uğuroğlu: Saray dahi soyuldu

Çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerini, umutlarını, geleceklerini çalıyorlar, çaldırıyorlar… 20 yıldır yapılan sınavlarda yakalananlar var, yakalanamayanlar var ama anlaşılan o ki çalıyorlar, çaldırıyorlar… Sivil, askeri okul, kamuya giriş, lisan sınavı fark etmiyor; – Çalıyorlar, çaldırıyorlar…

Göstermelik açıklamalar, soruşturmalar ve araştırmalar sonrası birkaç bürokrat açığa alınıp suçlanıyor… Sonuç; – AKP iktidarı güle oynaya yoluna devam ediyor…

Ne bir bakan istifa ediyor ne bir bakan görevden alınıyor… Bürokratik sorumluluk var, siyasi sorumluluk yok… Sadece sınav sorularını mı çalıyorlar, çaldırıyorlar? Hayır…

Saray dahi soyuldu…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı