Orhan Uğuroğlu: Sahiller ve mavi bayraklı koylar da işgal altında

Akdeniz ve Ege sahilleri de Sessiz Şehir Seferihisar’ın mavi bayraklı koyları da işgal altında.

Seferihisar’da kumsallara toprakla dolgu yapılıyor, sahillere tel örgü ile giriş yasağı getiriliyor, mavi bayraklı canım koylara bir gecede iskele yapılıyor. Milletin denize girmesi engelleniyor…

Vatandaşların da milletvekillerinin de şikayetleri dikkate alınmıyor…

Seferihisar’da belediye hizmetlerine gelince;

–Yollar GDZ elektriğin beceriksizliği nedeniyle perişan halde,

–İnşaat atıkları kenti çöplüğe çevirmiş durumda,

–Yollarda pazar yerinin park yerleri de asfaltla tanışmamış taş, toz, toprak durumunda,

–Belediye yetersiz kalıyor,

–İzmir Büyükşehir Belediyesi neredeyse hiç destek veremiyor,

–İZSU yaptığı işleri aylarca yarım bırakıyor,

–Kent içinde dilencilerin çokluğu dikkat çekiyor…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı