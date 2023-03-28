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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Erdoğan Kızılay başkanını görevden alamaz

Sayın Erdoğan, aile vakıflarının mal varlığını neden açıklamıyorsun?

Amerika’nın New York kentindeki 100 milyon dolarlık gökdeleniniz ile 2,5 milyon dolara satın aldığınız Muhammed Ali’nin çiftliği için vakfınız hesaplarına kimler ne kadar ve neden bağışta bulundular Sayın Erdoğan?


Kızılay üzerinden vergi kaçırarak aile vakfına 7,9 milyon dolar göndermen hukuki mi Sayın Erdoğan?

Erdoğan elbette depremzede çadırlarını satan Kızılay başkanını görevden alamaz.

Değerli okurlarım,

YSK, yapılacak itirazlardan sonra da Erdoğan’ın adaylığını onaylar mı bilemem.

Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ın mal varlıkları işte bu durumda…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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