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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Baktı ki kaybediyor, Erdoğan kendini ortaya koydu

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel Seçiminde büyük bir hezimet yaşayacağını gördü.

Her geçen gün eriyen AKP’nin yerel seçim adayları baktı ki kamuoyunda yeterli ve gerekli desteği göremedi.


Oturdu, kalktı düşündü, taşındı bir karar vermesi gerekiyordu.

Dedi ki;

  • “Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak.”

Baktı ki kaybediyor, Erdoğan kendini ortaya koydu.

Bu durum Erdoğan için sonun başlangıcıdır.

Eğer 31 Mart Yerel Seçiminde AKP adayları kaybederler ve Türkiye genelinde AKP’nin toplam oy oranı da düşerse, Erdoğan da finali kaybeden olacak.

Zamlardan anası ağlayan emekliler, başta dar gelirliler için 31 Mart Yerel seçimi Erdoğan’a ders verme ve erken final imkanı yaratır.

Ve bu durumda erken seçim gündeme gelebilecek.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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