Orhan Uğuroğlu: Anayasa çiğnenir de yasalar çiğnenmez mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanları cumhurbaşkanı seçiminin yasal propaganda döneminde ne Anayasaya ne de yasalara uyuyorlar. Ortaya şu sorular çıkıyor:

*Yüksek Seçim Kurulu mu?

*Sarayın Seçim Kurulu mu?

Yasalar ve Anayasa Mahkemesi çok açık ve net: Cumhurbaşkanı seçimi için açılış ve temel atma törenlerine ilişkin yasaklar 6271 sayılı Yasanın 13/1 maddesi uyarınca 31 Mart 2023 tarihinde başladı.

Uyan var mı? Yok. Devlet memurlarının katılması yasak mı? Evet. Uyan var mı? Yok. YSK’dan uyarı var mı? Yok. Muhalefetten tepki ve itiraz var mı? Yok. Özgür medyadan tepki var mı? Yok.

Türkiye Barolar Birliği, sivil toplum kuruluşları, sendikaların umurunda mı? Değil.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı