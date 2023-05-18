Orhan Kemal Roman Armağanı ‘Babamın Bağlaması’na

52’nci Orhan Kemal Roman Armağanı, yazar Kemal Varol’un ‘Babamın Bağlaması’ isimli romanına verildi.

84 eser arasından Varol’un romanını Nazım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Gürsel Korat, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi ve Sunay Akın’dan oluşan jüri belirledi.

Jüri, Varol’a ödül verilmesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

“‘Babamın Bağlaması’, Türkçeyi parlak, incelikli ve anlaşılır bir şekilde kullanması, olaylar arasındaki konu geçişliliğini ve dramatik akışı başarılı bir şekilde kurmuş olması, kültürel öğeleri yerinde doğru olarak işlemesi ve evrensel insan sevgisini hatırlatması nedeniyle 52’nci Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görülmüştür.”

Varol’a ödülü, 2 Haziran Cuma günü, Beyazıt’taki Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda düzenlenecek törenle verilecek.