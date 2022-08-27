Kemal Varol’dan yeni roman: Aşıklar Bayramı’nın ikinci perdesi aralanıyor

Kemal Varol’un ‘Aşıklar Bayramı‘ romanının devam kitabı ‘Babamın Bağlaması‘ 1 Eylül’de okurla buluşuyor. Bu ismi daha sık duymaya hazır olun, zira filme çekilen ‘Aşıklar Bayramı’, 2 Eylül’de Netflix’de gösterime giriyor.

Kemal Varol

Yazar Kemal Varol’un üçlemesinin ikinci kitabı olan Aşıklar Bayramı, yönetmen ve senarist Özcan Alper’in gözünden sinemaya aktarıldı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen’in paylaştığı film, dijital film/dizi platformu Netflix’te 2 Eylül’de yayınlanacak.

Aşıklar Bayramı’nın devam kitabı Babamın Bağlaması ise filmden bir gün önce 1 Eylül’de okurla buluşacak.

Cevdet Kudret Roman Ödülü, Attilâ İlhan Roman Ödülü, Fransa-Türkiye Edebiyat Ödülü ve Sait Faik Hikaye Armağanı sahibi Kemal Varol, sinemaya da uyarlanan romanı Aşıklar Bayramı’nın devamı olan Babamın Bağlaması’nda, bu kez hikayeyi babanın değil oğulun gözünden öğreniyoruz.

Aşıklar Bayramı’nda Settar Tanrıöğen ve Kıvanç Tatlıtuğ baba oğulu canlandırıyor

İyileşme romanı

Varol, 2016’da yazmaya başladığı üçlemenin son kitabı olan Babamın Bağlaması’nı şu sözlerle tanımlıyor:

“Ucunda Ölüm Var romanında ilk olarak ‘Heves Ali’yle ‘Ağıtçı Kadın’ hikayesini anlatmıştım. Daha sonra yayınlanan Aşıklar Bayramı romanında bu sefer ‘Heves Ali’yle oğlu Yusuf’un hikayesini anlatmıştım.

Babamın Bağlaması’nda ise Yusuf’un hikayesini anlatmaya çalıştım. Yusuf’un hem Aylın’la olan ilişkisi hem babasıyla çözemediği kimi meseleler etrafında örülen bu roman uzun bir yolculuk romanı aslında. Hem Yusuf’un bilincinin derinliklerine yapılan bir yolculuk, hem de bir geçmişin geride bıraktığı sökükleri onarma çabası… Babamın Bağlaması benim için bir çeşit iyileşme romanı.”