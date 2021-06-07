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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Peker’i patlatan şey her neyse, Marmara’yı da patlatan odur

Marmara’da patlayan lağımla, Peker’in patlattığı lağım arasında bir ilişki yok mu sanırsınız?

Her ikisinin de hemen hemen aynı zaman dilimine denk gelmesi, bir ilahi olay değil, her ikisi de birikim sonucu.


Peker’i patlatan şey her neyse, Marmara’yı da patlatan odur. Peker’in açıkladığı vurgun dünyasıdır Marmara’yı bir cesede dönüştüren!

Bu fosseptik çukuru içinde kalem oynatanlar, Peker’i yabancı ülkelerin ajanlığıyla suçlayarak çukuru kurtarabileceklerini sanıyor.

Peker, stratejisini iyi kuruyor. Hepsi, kendisini “halk katında” sahiplendirmeye yönelik. Bir siyasi parti lideri olarak bu açıklamalarıyla meydanlara çıksa?!

Adamın ütopyası var! Bu açıklama bile izleyicisini hızla artıracaktır.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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