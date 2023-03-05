Orhan Bursalı: İmamoğlu ve Yavaş masa devirmek için sadece bahane

Tek geriye dönüşü, milletten İYİ Parti’ye gerçekten büyük bir tepki gelirse… “Bizi yüzüstü bıraktın, RTE’ye yeniden iktidar kapısını açtın, bu büyük bir ihanettir, ülkenin rüşvet ve talanla yönetilmeye devam edilmesine, insan hak ve özgürlüklerin, anayasal hakların askıya alınmasına, daha büyük yoksulluğa, evsizliğe, güvensizliğe teslim ettin” protestoları yükselir veya bu düşünce seçmende egemen olursa..

“Biz ne halt ettik” diyerek bir manevra ile geri dönebilir. Ama bunu bile yapmayacaktır.

Meral Hanım beş yıl muhalefette kendine yer ayırmıştır. Burada kalarak iktidardan ve muhalefetten dökülecek parsaları toplamanın, büyümenin ve tek parti olmanın peşinde koşacaktır.

İmamoğlu veya Yavaş, onun için masayı devirmenin sadece bahanesidir.

Uzlaşma değil dayatma oldu sözleri ise evet oybirliği olmadığına göre bunu gerçek kabul etsek bile, yine en güçlü bahane olarak piyasaya sürülüyor. Meral Hanım, Kılıçdaroğlu’nun vazgeçmeyeceğini bilerek bu bahaneyi en yüksek sesle dillendiriyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı