Ordu Valiliği: Interpol tarafından aranan IŞİD’li gözaltına alındı

Ordu Valiliği, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan radikal İslamcı örgüt IŞİD’in bir üyesinin kentte gözaltına alındığını bildirdi.
Valiliğin açıklamasında polisin, söz konusu kişiyi Altınordu ilçesinde olduğunu belirlediği aktarıldı.
Açıklamada, ilçede 23 Mart Çarşamba günü saat 06.00’da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Irak uyruklu M.K.Y.A.’nın gözaltına alındığı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Efirli E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği kaydedildi.