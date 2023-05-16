ORC, ‘MHP’nin barajı geçeceğini bilmekle’ övündü

Seçim sonuçlarını tutturamayan anket şirketlerinden ORC, ‘MHP’nin barajı geçeceğini tutturmak’ ve ‘2018 seçimlerini doğru tahmin etmek’le övündü.

Fotoğraf: AA

Son sonuçlara göre Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,47, Muharrem İnce yüzde 0,14’te. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dün seçimin kesin olarak ikinci tura kaldığını açıklamıştı.

Anket şirketleriyse seçimlerde ‘mağlup’ oldu. Çoğu cumhur ittifakının Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini söylerken Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’ın önünde gösteriyordu. Bazı anket şirketlerine göreyse Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyordu. Seçimden sonra anket şirketleri sessizliğe bürünmüştü.

Çok okunan Martha Stewart mayo modeli oldu: Bu yaşta da güzel olunabileceğini göstermek istedim

ORC, seçimden sonra ilk kez ses verdi. jSon anketinde Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını ve cumhur ittifakının Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini belirten ORC, ‘MHP’nin barajı geçeceğini bilmek’le övündü.

Twitter hesabından açıklama yayınlayan ORC’nin dediklerinden öne çıkanlar şöyle:

*Hatırlanacağı üzere ORC, 2018 seçimleri öncesinde açıkladığı cumhurbaşkanlığı ve genel seçim oranlarıyla en isabetli sonucu açıklayan araştırma şirketi olmuştur. Yine hatırlanacağı üzere 20 araştırma şirketinin 19’u MHP’nin oylarının 5 ila 7 puan arasında olacağını öngörmüş ve sadece ORC, MHP’nin barajı aşacağını bulmuş, duyurmuştur.

*ORC, 2011 seçimlerinden bugüne yapılan tüm seçimlerde kamuoyunun yakından takip ettiği ve 2018 seçimleri başta olmak üzere geçtiğimiz birçok seçimde başarılı olmuş bir araştırma kuruluşudur.

Çok okunan Bill Gates hayıflandı: Hafta sonlarına inanmazdım

*14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına bakıldığındaysa araştırma şirketlerinin büyük bölümünün, gerek genel seçim gerekse cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında hata payının üzerinde bir yanılma gösterdiği görülmektedir. Elbette seçim tahminlerinde başarı gösteren araştırma şirketlerini de unutmamak gerekir. Meslektaşlarımızı kutlarız.

ORC’nin açıklamasının tamamı şöyle:

ORC en son 10-11 Mayıs tarihinde anket düzenlemişti.

ORC’nin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tahminleri şöyleydi:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Erdoğan: Yüzde 44,2

Oğan: Yüzde 2,8

İnce: Yüzde 1,3

Şirketin milletvekili seçimleriyle ilişkin tahminler de şöyleydi:

Çok okunan Uzattığı saçıyla annesine peruk yaptırdı