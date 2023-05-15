Seçimlerin bir mağlubu da anket şirketleri

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Seçimlerin bir mağlubu da Tayyip Erdoğan’ı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde gösteren anket şirketleri. Bazılarına göre Kılıçdaroğlu ilk turda, üstelik farklı kazanıyordu.

05:45 itibariyle kesinleşmemiş sonuçlara dünkü seçimlerde üç cumhurbaşkanı adayının oy dağılımı şöyle (açılan sandık oranı yüzde 98,15):

Erdoğan yüzde 49,34

Kılıçdaroğlu yüzde 35

Oğan yüzde 5,23

Son anketlerini seçimlere günler kala yayınlayan şirketlerin verileri şöyleydi:

KONDA

Kılıçdaroğlu yüzde 49,3

Erdoğan yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Yöneylem

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5

Erdoğan: Yüzde 44,4

Oğan: Yüzde 4,7

MetroPOLL

Kılıçdaroğlu yüzde 49,1

Erdoğan yüzde 46,9

Oğan yüzde 2,7

Türkiye Raporu

Kılıçdaroğlu yüzde 50,5

Erdoğan yüzde 45,6

Oğan 3,9

ORC

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Erdoğan: Yüzde 44,2

Oğan: Yüzde 2,8

MAK Araştırma

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9

Erdoğan: Yüzde 45,4

Oğan: Yüzde 2

Avrasya Araştırma

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3

Erdoğan: Yüzde 44,2

Oğan: Yüzde 3,1

Aksoy