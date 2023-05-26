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Yaramazlara biraz batar!

ORC Araştırma: Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor

ORC Araştırma’nın verilerine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yüzde 51,4’le kazanıyor.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs’ta düzenlenen ilk tur seçimlerinde Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,43 oy almıştı.


ORC Araştırma’nın  24 – 25 Mayıs’ta düzenlediği ankete göre kararsızlar dağıtılınca çıkan sonuçlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,4

Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,6

Editör notu: ORC anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı:

  • Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği

İlk turda yanılmıştı

ORC, yanıldığı ilk tur tahminini şöyle açıklamıştı:

  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7
  • Erdoğan: Yüzde 44,2
  • Oğan: Yüzde 2,8

KONDA: Erdoğan kazanıyor

KONDA Araştırma’nın anketine göre ikinci turda kararsızlar dağıtıldığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 52,7, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,3 oy alıyor.

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