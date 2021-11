‘Omicron’ karantinasından kaçan çift uçakta gözaltına alındı

Hollanda’da polis, Covid-19 karantinasının uygulandığı bir otelden kaçan çifti bindikleri uçakta gözaltına aldı.

Fotoğraf: Reuters

Çiftin, dün, başkent Amsterdam’daki Schipol Havalimanı’nda, İspanya’ya sefer yapacak bir uçakta gözaltına alındıkları açıklandı. İspanyol adam ve Portekizli kadının sağlık yetkililerine teslim edildikleri belirtildi.

Açıklamada, çiftin, geçen hafta Omicron varyantının ilk olarak rastlandığı Güney Afrika’dan Amsterdam’a uçan iki uçaktan birinde ve Covid-19 testi pozitif çıkan yolcular arasında oldukları bilgisi paylaşıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre çift, ülkenin kuzeybatısındaki Kennemerland bölgesinde bulunan, Güney Afrika’dan gidenlerin karantinaya alındığı otelden kaçtı.

De Telegraaf gazetesi, Hollanda yasalarına göre karantina kurallarını ihlal edenlerin yargılanabileceklerini yazdı.

Ülkede, dün, üç haftalık kısmi karantina uygulaması başlamıştı. Karantina kararı açıklandığında binlerce kişi protesto etmek için sokağa dökülmüştü.

The Netherlands has had nearly 20,000 confirmed Covid-related deaths since the pandemic started.

Omicron was first reported to the World Health Organization (WHO) by South Africa on Wednesday, and early evidence suggests it has a higher re-infection risk. It has been categorised by the WHO as a “variant of concern”.