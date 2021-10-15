Ömer Koç, 2001 krizi sonrası dönemi işaret etti, benzer reçete önerdi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, çift hanelere demir atan enflasyonun düşürülmesi için 2001 krizi sonrası uygulanan reçetelere benzer bir yol haritasının devreye alınması gerektiğini söyledi.

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AKP iktidarından önce görevde bulunan ANAP-DSP-MHP hükümeti sırasında Kemal Derviş tarafından başlatılan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) programına paralel bir ekonomi politikası ile o dönemki ekonomik kriz aşılmaya çalışılmış, AKP’nin ilk yıllarında Derviş’in reçeteleri de büyük oranda takip edilmişti.

Koç Topluluğu’nun bayileri ve yetkili servisleri ile fikir alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 29’uncusu bu yıl dijital ortamda yapıldı.

Toplantıda konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, giderek artan enflasyon baskısına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Koç’un değerlendirmeleri şöyle: “İyice artan enflasyon baskısının vatandaşlarımızı ne kadar yorduğunu da görmek insanı fevkalâde üzüyor. 2000’li yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi, esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Avrupa’ya doğru kısalacak tedarik zincirlerini dikkate alırsak, ülkemizi yeniden cazip bir yatırım merkezi kılacak adımların daha da kıymetli hale geldiği açıktır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için, her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikârdır.”

Konuşmasında küresel ekonomik ve politik gelişmelere de değinen Koç şöyle devam etti: “Covid-19 pandemisi, insanlığın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en acı küresel felaket. Maalesef mevcut sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Bu dönemde gelişmiş ekonomilerle diğerleri arasındaki farkın açıldığı görülüyor. Son 20 yıldır küresel yoksulluk ilk kez arttı. 120 milyondan fazla insan yoksullaştı. Kadınlar bu dönemde hem işyerlerinde, hem de evde erkeklere göre çok daha fazla yük üstlendiler. UNICEF’e göre, neredeyse yarım milyar öğrenci temel bir hak olan eğitimden faydalanamadı. Sosyal ve ekonomik adaletsizliğin yarattığı gerilim ve kutuplaşma daha da artıyor.”

Koç ayrıca 2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım yaptıklarını ekledi.