Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kasımda evde ölü doğan bebeği gömdükleri öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.
Sevindik Mahallesi’nde yaşayan Z.Ü’nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine annenin kasımda doğum yaptığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü.’yle (36) Ö.T’yi (37) gözaltına aldı.
Ö.T’nin ifadesinde annenin bebeği bir arkadaşının evinde doğurduğu, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek “bebeğin babası sensin, kurtulman gerek” dediğini ve bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.
Z.Ü’nünse susma hakkının kullandığı belirtildi.
Ö.T’nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı.