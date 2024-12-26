Sıla bebek davası: Anne için 67 yıl hapis isteniyor

Tekirdağ’da cinsel istismarla beyin kanaması teşhisi konulan ve daha sonra hayatını kaybeden Sıla bebeğe ilişkin yargılama başladı. Anne B.Y’ye 67 yıl hapis cezası isteniyor.

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Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan ve dövülen iki yaşındaki Sıla Y., 8 Eylül’de hastaneye kaldırılmıştı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Y., 7 Ekim’de hayatını kaybetmişti.

Teyze Akyüz, Sıla ve beş yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4’üncü Aile Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Altınova Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Elif Akyüz, 3’üncü kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşerek ölmüştü.

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babasıyla suça sürüklenen iki çocuğun yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya annenin birlikte yaşadığı S.Ö ve çocuklardan birinin babası K.A getirildi. Diğer sanıklar cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Çok sayıda siyasi, baro üyesi ve sivil toplum örgütü temsilcisi de adliye önüne geldi.

‘En ağır cezalara çarptırılmalarını talep ediyoruz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, duruşma öncesi gazetecilere, Sıla bebek için, adalet aramak için Tekirdağ’a geldiklerini söyledi.

Türkiye’nin Sıla bebek ve Narin cinayetini konuştuğunu belirten Gökçen şunları söyledi:

“Bu iki cinayet üzerine TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Bu araştırma komisyonunun çalışmaları doğrultusunda hepimiz, bütün milletvekilleri olarak da bu davaları yakından takip etmekle yükümlü hissediyoruz kendimizi.

Ne yazık ki öyle bir döneme geldik ki, öyle bir dönemi yaşıyoruz ki artık çocukları koruyamıyoruz.”

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül de Sıla bebeğin yaşam hakkını, ağır ihmaller ve kasıtlarla elinden alanların cezalandırılması ve adaletin bir an önce tecelli etmesi için burada olduklarını söyledi.

Görgül, “Sanıkların, hak ettikleri en ağır cezalara çarptırılmasını talep ediyor ve yargılamanın hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini bekliyoruz” dedi.

İstenen cezalar

Anne B.Y. için ‘ihmali davranışla kasten insan öldürme’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali’ suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A’nın babası K.A. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 28 yıl altı ay, anne B.Y’nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da ‘suçu bildirmeme, gizleme’ suçundan bir yıl altı ay hapis isteniyor.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan toplam 66 yıl hapis talep ediliyor.

K.A. hakkındaysa ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 48 yılla ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.