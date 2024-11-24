İstismara uğradıktan sonra ölen Sıla bebeğin teyzesi, balkondan düşerek öldü

Tekirdağ’da cinsel istismarla beyin kanaması teşhisi konulan ve daha sonra hayatını kaybeden Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3’üncü kattaki evinin balkonundan düşerek öldü.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Altınova Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Elif Akyüz, 3’üncü kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Akyüz’ün olay yerinde öldüğü tespit edildi.

Ceset, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Ölüme ilişkinse soruşturma başlatıldı.

Ne olmuştu?

Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan ve dövülen iki yaşındaki Sıla Y, 8 Eylül’de hastaneye kaldırılmıştı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Y, 7 Ekim’de hayatını kaybetmişti.

Teyze Akyüz, Sıla ve beş yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4’üncü Aile Mahkemesi’nde dava açmıştı.