Olmayan finansa merkez açtılar: ‘Beton değil güven gerekli’

İktidar, İstanbul’da finans merkezi açılırken ekonomistler ‘ekonomi için beton değil güven gerekli’ eleştirisini yapıyor.

İstanbul Finans Merkezi. Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Bu kapsamda İstanbul’da bulunan sanayi ve finans sektörleri de arayışta. Hatta bir yabancı bankanın riski dağıtmak için Ankara’da yer bakmaya başladığı iddia edilmişti.

Uzmanlar da bankaların özellikle veri merkezlerinin İstanbul dışındaki yerlere taşınmasını tavsiye ediyor.

Ancak seçim öncesi müjde vermeye hevesli iktidar, Merkez Bankası dahil olmak üzere bankaların merkezlerini İstanbul’da taşımakta kararlı.

Bugün İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı açıldı. Son yıllardaki politikalar nedeniyle yabancı yatırımcılar çıkarken, bu merkezin amacının ‘finansın kalbi’ olmasıysa soru işaretleri yarattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan açılışla ilgili ekonomistler ‘beton değil güven lazım’ eleştirisi yaptı.

BirAKP fiyaskosu olan Varlık Fonu bünyesinde, 10 milyar TL+ ı betona gömerek inşa ettikleri 1,5 milyon M2'lik beton yığını İst Finans Merkezi'ni seçim şovu olarak açacaklarmış.

Depremini bekleyen İstanbul'a, TCMB dahil kamu bankalarını yığmaktan daha ahmakça ne olabilirdi? pic.twitter.com/IgkfDhFkrX — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) April 17, 2023

Finans merkezi açılıp, yabancı yatırımcılar tahvillere ve borsaya yatırıma gelmeyince,

Beyaz adam finans merkezinin betonla değil güvenle kurulduğunu anlayacak,

Anlayacak da ne olacak?

Daha fazla beton dikecek. pic.twitter.com/0nygpi9PyA — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) April 17, 2023

Adı Finans Merkezi ama bu güruh finansın öyle bir şey olmadığı bir türlü öğrenemedi…

Nasıl anlatacaksın ki?



Çarşı kurulduğunda balıkçılar yan yana tezgah açınca balık hali olmuyorlar ya,

Yan yana bina dikince “merkez” olamıyorsun işte! — Murat Muratoglu (@sozcumuratoglu) April 17, 2023