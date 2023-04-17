Olmayan finansa merkez açtılar: ‘Beton değil güven gerekli’

İktidar, İstanbul’da finans merkezi açılırken ekonomistler ‘ekonomi için beton değil güven gerekli’ eleştirisini yapıyor.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Bu kapsamda İstanbul’da bulunan sanayi ve finans sektörleri de arayışta. Hatta bir yabancı bankanın riski dağıtmak için Ankara’da yer bakmaya başladığı iddia edilmişti.
Uzmanlar da bankaların özellikle veri merkezlerinin İstanbul dışındaki yerlere taşınmasını tavsiye ediyor.
Ancak seçim öncesi müjde vermeye hevesli iktidar, Merkez Bankası dahil olmak üzere bankaların merkezlerini İstanbul’da taşımakta kararlı.
Bugün İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı açıldı. Son yıllardaki politikalar nedeniyle yabancı yatırımcılar çıkarken, bu merkezin amacının ‘finansın kalbi’ olmasıysa soru işaretleri yarattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan açılışla ilgili ekonomistler ‘beton değil güven lazım’ eleştirisi yaptı.