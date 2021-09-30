Olimpiyat oyunlarından eve dönmeyi reddedip Polonya’ya gitmişti: Belaruslu atletin antrenörleri hakkında soruşturma

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Dünya Atletizm Birliği, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda, kendilerini eleştiren sosyal medya paylaşımı sonrasında takımdan çıkarılıp eve dönmeye zorlanan ancak ülkesine dönmeyen Belaruslu atlet Kristina Timanovskaya’nın antrenörleri hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Kadınlar 200 metrede yarışacakken takımdan çıkarılan ve 1 Ağustos’ta, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na götürülen 24 yaşındaki atlet, ülkesine dönmekten korktuğunu ifade etmiş, Japon polisinden ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) yardım isteyerek uçağa binmemişti.

Dünya basının gündemine oturan Timanovskaya, 400 metre bayrak yarışına dahil edildiğinden çok geç haberi olduğunu ifade ederek bu nedenle antrenörlerini eleştirdiği Instagram paylaşımı nedeniyle takımdan çıkarıldığını açıklamıştı. Devlet kontrolündeki medya kuruluşları karalama kampanyası başlatmıştı. Belarus olimpiyat takımı onun ‘psikolojik durumu’ nedeniyle takımdan çıkarıldığını duyurmuştu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Belarus’tan rapor istemişti.

Polonya, Timanovskaya’ya insani vize vermiş, sportif kariyerini sürdürmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini açıklamıştı. Belaruslu atlet, Avusturya’nın başkenti Viyana’da aktarma yaparak Varşova’ya gitmiş, tek isteğinin kariyerine devam etmek olduğunu ifade etmişti. Eşi de yanına gitmişti.

IOC ve Dünya Atletizm Birliği tarafından Belruslu atletin iki antrenörü hakkında ‘resmi prosedür’ün başlatıldığı açıklandı. Olimpiyat oyunlarındaki akreditasyonları iptal edilen antrenörlerle ilgili soruşturmayı Dünya Atletizm Birliği’nin yürüteceği belirtildi.

İki kuruluşun ortak kararı sonucunda soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Olimpiyat oyunları sona erince Dünya Atletizm Birliği tarafından oluşturulan bağımsız bir kurul olan Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından soruşturma yürütülmesi kararlaştırıldı. IOC’nin tam desteği ve işbirliğiyle yapılacak ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.”