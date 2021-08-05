Belaruslu atlet Varşova’dan ülkesine seslendi: Korkmayın, sesinizi yükseltin

Olimpiyat takımından çıkarılıp ülkesine dönmesi için zorla havalimanına götürüldüğü pazar gününden beri dünya basının gündeminde olan Belaruslu atlet Kristina Timanovskaya, Polonya’nın başkenti Varşova’da olmaktan mutlu olduğunu, “Burada olduğum için mutluyum, güvende olduğum için mutluyum” sözleriyle ifade etti. Atlet, Belarus halkına bir çağrı yaptı: “Korkmayı bırakın, baskı altında olduğunuzu hissediyorsanız sesinizi yükseltin.”

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Pazartesi günü kadınlar 200 metrede yarışacakken takımdan çıkarılan ve Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na götürülen 24 yaşındaki atlet, ülkesine dönmekten korktuğunu ifade etmiş, Japon polisinden ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) yardım isteyerek uçağa binmemişti.

Timanovskaya, 400 metre bayrak yarışına dahil edildiğinden çok geç haberi olduğunu ifade ederek, antrenörlerini eleştirdiği Instagram paylaşımı nedeniyle takımdan çıkarıldığını açıklamıştı. Devlet kontrolündeki medya kuruluşları karalama kampanyası başlatmıştı. Belarus Olimpiyat Takımı onun ‘psikolojik durumu’ nedeniyle takımdan çıkarıldığını duyurmuştu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, konuyla ilgili inceleme başlatmış, Belarus’tan rapor istemişti.

Polonya, pazar gecesini havalimanındaki otelde geçiren Timanovskaya’ya insani vize vermiş, sportif kariyerini sürdürmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini açıklamıştı. Belaruslu atlet, dün Avusturya’nın başkenti Viyana’da aktarma yaparak Varşova’ya gitmişti.

İltica talebinde bulunmayacak

Basın toplantısı düzenleyen Timanovskaya, “Böyle siyasi bir skandala dönüşmesi beni şaşırttı çünkü sportif bir mesele olarak başlamıştı” dedi ve iltica talebinde bulunmayı düşünmediğinin altını çizdi. “Sadece kariyerime devam etmek istiyorum. Umarım devam edebilirim ve eşim de iş bulur” diyen atletin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e kaçan kocası Arseniy Zidaneviç’e de vize verildi. Timanovskaya, onun da Polonya’ya gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

Anne-babası için endişeli

Pazar gecesini havalimanındaki otelde geçiren, pazartesi ve salı Tokyo’daki Polonya Büyükelçiliği’nde kalan Timanovskaya, annesi ve babası için endişelendiğini anlattı. Özellikle de kalp rahatsızlığı bulunan babasının birkaç gündür durumunun kötüleşmesiyle endişelerinin arttığını belirterek şunları söyledi: “Annem babam bana televizyonda hakkımda çok kötü şeyler konuşulduğunu anlattı. Kötü mesajlar aldım ama aldığım destek mesajlarının sayısı onlardan fazla. Belarus’a dönmeyi orada güvende olacağımdan emin olduğum zaman düşünürüm.”

Sadece koşmak istiyor

Elinde, “Sadece koşmak istiyorum” yazılı tişört bulunan Belaruslu atlet, iki kez daha Olimpiyat Oyunları’na katılmayı hedeflediğini belirterek, forma girip kariyerine devam etmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Yaşananlar, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun geçen yılki seçimlere hile karıştırdığı gerekçesiyle halkın sokağa döküldüğü, çok sayıda kişinin tutuklandığı, gösterilere katılan sporcuların fonlarının kesildiği, takımlarından çıkarıldığı Belarus’un yönetimini dünyanın gündemine oturttu. 1994’ten beri ülkeyi yöneten Lukaşenko, oğlu ve bazı başka isimlere IOC tarafından Tokyo Olimpiyat Oyunları için yasak getirilmişti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in sözcüsü Nabila Massrali, dün, Timanovskaya’nın zorla ülkesine gönderilmek istenmesinin, ‘Lukaşenko rejiminin baskıcı tutumunun bir örneği’ olduğunu söylemişti.

Timanovskaya, yeniden seçim düzenlenmesi ve siyasi tutukluların serbest bırakılması için kaleme alınan açık mektuba imza atan 2 bini aşkın sporcudan biri.