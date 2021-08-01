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Yaramazlara biraz batar!

Olimpiyat takımdan çıkarılıp havalimanına götürülen Belaruslu atlet: Dönmek istemiyorum

Belaruslu atlet Kristsina Tsimanuskaya, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele ettiği takımdan çıkarıldı. Tsimanuskaya’nın sosyal medyada takımı ve antrenörleri eleştirdiği için ülkesine dönmek üzere havalimanına götürüldüğü ancak gitmeyi reddettiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Yarın, kadınlar 200 metrede yarışacakken bugün Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na götürülen Tsimanuskaya, Reuters’a “Belarus’a dönmeyeceğim” dedi.


Tsimanuskaya, Instagram’daki paylaşımında, perşembe günü düzenlenecek 400 metre bayrak yarışında ülkesini temsil edeceğinden çok geç haberi olduğunu, takım arkadaşlarının yarışa katılamayacağı anlaşılınca Belaruslu yetkililerin kendisini dahil ettiğini ifade ederek antrenörlerin tutumunu eleştirmişti.

Bugün ise Reuters’a, antrenörlerinin odasına giderek eşyalarını toplamasını söylediğini, eve dönmek üzere havalimanına götürüldüğünü, Instagram’da, antrenörlerin ihmalkarlığından bahsettiği için takımdan çıkarıldığını açıkladı.

Belarus Olimpiyat Takımı, Tsimanuskaya’nın ‘psikolojik durumu’ nedeniyle takımdan çıkarıldığını, ne 200 metrede ne de 400 metre bayrak yarışında koşacağını açıkladı.

Belaruslu gazeteci Tadeusz Giczan, Haneda Havalimanı’nda Japon polisinin yanında olan atletin Avusturya’ya iltica etmek isteidiğini belirtti. Giczan, “Cuma günü Belarus takımının yönetimini eleştirdi. Rejimin medyası, ‘Sen ülken için utanç kaynağısın’ kampanyası başlattı. Şimdi Belarus’a dönmekten korkuyor. Zorla havalimanına götürüldü” diye yazdı.

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