Okan Buruk: Formayı hak edene vereceğim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık kampında şans verdiği genç oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, formayı yaşına bakmadan hak eden futbolcuya teslim edeceğini söyledi.

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Buruk, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirilen Antalya kampında Spor Toto Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, 2-2 biten Adana Demirspor mücadelesinde genç oyuncuların iyi performans gösterdiğine değinerek, “Hazırlık maçlarının en sevindirici yanı hem fazla oynamayan hem de genç oyuncuların çok fazla süre bulması. Galatasaray altyapısından yetişen birçok oyuncumuz kampta bizimle şans buluyor. Oyuna girdikten sonra güzel şeyler görüyoruz” dedi.

Adana Demirspor’a karşı birçok pozisyon ürettiklerini dile getiren Buruk, “Bugün maçın genelinde çok fazla pozisyona girdik. İstatistiksel olarak çok iyi şeyler yaptık ama sonlandırmada biraz sıkıntılarımız vardı. Ancak genel istek olarak iyiydik. Rakibimiz de net pozisyonlara girdi. Hazırlık maçlarını tabii ki kazanmak istiyoruz ama bir yandan da oyuncuları görmeliyiz. Bugün yine çok güzel şeyler gördük. Yusuf Demir 2 gol attı, Baran Aksaka iyi oynadı, Jankat Yılmaz ilk kez kaleye geçti. Bugün 16-17 yaşında oyuncularımız süre aldı. Özellikle genç oyuncular için seviniyoruz” diye konuştu.

Buruk, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Aksaka’nın performansıyla ilgili şunları söyledi: “Baran top bizdeyken çok olumlu işler yaptı. Rahat, konforlu ve kendine güvenerek oynadı. Takımın oyununu yöneten futbolcumuzdu. Bütün futbolcularımız formaya aday. Baran da bunlardan biri. İnşallah ileride onlara da iyi süreler vermek istiyoruz. Kupa maçımız var. Lig de başlıyor. En iyiler sahada ve kadroda olacak. Yaş ayırt etmememiz gerekiyor. 17-18 veya 38 olabilir. En iyi performansı hangi oyuncu ortaya koyarsa ona formayı vermek istiyorum.”