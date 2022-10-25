Erden Timur ve Okan Buruk, PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
TFF’nin açıklamasında ‘sportmenliğe aykırı hareketleriyle nedeniyle’ Erden Timur’un ‘tedbirsiz’, Okan Buruk’un ise ‘tedbirli’ olarak PFDK’ye sevk edildiği belirtildi.
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın Alanyaspor’la oynanan maçtaki ‘kural dışı hareketi’, MKE Ankaragücü’nde forma giyen Emre Kılınç’ın da Giresunspor müsabakasındaki ‘hakareti’ sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.
Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan karşılaşmalarda ‘disiplin ihlalleri’ gerekçesiyle Ümraniyespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Galatasaray, Hatayspor, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü’nün PFDK’ye sevk edildiği kaydedildi.
1’inci Lig’dense Eyüpspor, Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor’un da çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği ifade edildi.