Oğuz Demir: Beşerin şaşma lüksü olsa da TÜİK’in şaşma lüksü yoktur

Milyonların zorlukla geçindiği, emeklinin, memurun inanmadığı enflasyon oranları üzerinden sürekli artık “seyyanen” zam talep ettiği bir ülkede beşerin şaşma lüksü olsa da TÜİK’in şaşma lüksü yoktur.

Vergilerimizden milyonlarca lira kaynak ayrılarak, gerçeğe mümkün olan en yakın veriyi hesaplamakla yükümlü olan TÜİK’in artık veri hesaplamasında çok daha etkili, gerçek zamanlı ve hataya yer olmayan araçlar kullanması gereklidir.

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Yoksa seyyanen zam bekleyen milyonlara yarın bir gün sehven zam yapılır.

Olan da yine TÜİK’in yanlışlıkla doğru hesapladığı ancak dalgınlıkla eksik yayınladığı enflasyon altında ezilen milyonlara olur!

Oğuz Demir’in yazısı