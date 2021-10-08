Öğrencilerinin adı soyadı aynı olunca çareyi sıfatla çağırmakta buldular

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Aksöğüt İlk ve Ortaokulu’nda görevli öğretmenler, adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi ‘esmer’, ‘sarışın’, ‘büyük’, ‘küçük’ sıfatlarıyla çağırmakta buldu.

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AA’nın haberine göre 725 nüfuslu köyde yaşayan herkesin akraba olması nedeniyle imam Mehmet Şafi Sevcan dışında soyadı ‘Yeşilyurt.’

İsim benzerliği nedeniyle en çok karışıklığın yaşandığı yer ise okul. Öğrencilerin Yeşilyurt soyadını taşıması ve bazılarının isimlerinin de aynı olması öğretmenleri zorluyor.

Aynı soyadına sahip öğrencilerden 16’sının Muhammed, 3’ünün Rabia, 3’ünün Elif, 2’şer öğrencinin de Gamze, Halime ve Hüseyin adını taşıması nedeniyle gerek derslerde gerekse sınavlarda zor anlar yaşayan öğretmenler, karışıklığın önüne geçmek için aynı isimdeki öğrencilere fiziki özelliklerine göre sıfatlarla sesleniyor.

Sınıf öğretmeni Leyla Akkuş, üç yıldır görev yaptığı okulda ilk başlarda isimleri ayırt etmekte zorlandığını söyledi.

“Muhammed diye çağırırken beş Muhammed de ödev gösterirdi. Bazen de seslenince, ‘Acaba hangimiz’ diye tereddüt yaşadıkları için hiçbir Muhammed gelmiyordu” diyen Akkuş, yaş ve boy durumuna göre takma adlar kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

‘Küçük Muhammed, uzun Muhammed’

Sınav kağıdına sadece ‘Muhammed’ yazan olduğunu anlatan Akkuş, “Öğrenciyi yazısına göre ayırt etmeye çalışıyordum. Bunun yanı sıra Muhammed isimli öğrencilerime yan yana ya da boy sırasına göre oturma düzeni yapıyorum. ‘Küçük Muhammed gel, uzun Muhammed gel’ diye hitap ediyorum” dedi.

Göreve başladığında okula gelen velileri de karıştırdığını anlatan Akkuş, velileri tanıdıkça bu sorunun çözüldüğünü aktardı.

‘Esmer Elif, sarışın Elif’

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Çiğdem Demir de, “Sınıfımdaki Elif isimli öğrencileri ‘esmer Elif’, ‘sarışın Elif’ diye ayırdık” dedi. Ana sınıfı öğretmeni Müşerref Dikici okuldaki 16 Muhammed’den 4’ünün ana sınıfında olduğunu söyledi.

Sınıfındaki Muhammed isimli öğrencilerin sarışın olduğunu, bu nedenle ‘sarışın’ veya ‘esmer’ diye de onları ayıramadığını anlatan Dikici, farklı yerlere oturtarak çözüm bulmaya çalıştığını dile getirdi.

Öğrencilerden Elif Yeşilyurt, aynı ad ve soyadlı bir sıra arkadaşı olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Kendisinin esmer, adaşının da sarışın olduğunu belirten Yeşilyurt, “Bana ‘esmer’, arkadaşıma ‘sarışın’ dedikleri için artık isimlerimiz karışmıyor. Ana sınıfındayken bizi hep karıştırıyorlardı” dedi.