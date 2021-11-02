Öğrencilerin kurduğu şirketten çalışanlarına Zoom üzerinden sürpriz

Yeni Zelanda’da, dokuz yıl önce bir grup üniversite öğrencisi tarafından kurulan bir şirket ülkenin en çabuk büyüyen şirketi olunca çalışanlarına 10 biner Yeni Zelanda doları (68 bin 213 lira) ödül dağıttı.

Fotoğraf: Kami

Auckland Üniversitesi öğrencileri Hengjie Wang, Jordan Thoms ve Alliv Samson, 2013 yılında öğretmen ve öğrencilerin buluşmasını, ellerindeki kaynakları paylaşmasını sağlayan eğitim uygulaması ‘Kami’yi geliştirdi. Aynı zamanda dijital sınıf olarak da nitelendirilen Kami 180’i aşkın ülkede 30 milyon öğretmen ve öğrenci tarafından kullanılıyor. ABD’deki okulların yüzde 90’ından fazlası platformu kullanıyor.

Kami, pandemide koşulların en kötü olduğu dönemde öğretmenlere, öğrencilerine dijital ortamda ücretsiz ulaşabilmelerini sağladı. Sonra öğretmenler ‘uygulamanın yaşaması’ için para ödemek istediklerini söyledi. Kuruculardan Wang, beş yılda görebilecekleri büyümeyi bir yılda gördüklerini ifade etti.

Geçen hafta şirket, 2021 Deloitte Fast 50 Endeksi’nde birinci sıraya yerleşti. Üç yılda karı yüzde 1177 arttı.

Şirket yönetimi 30 milyon kullanıcıyı aşma başarasının ardından 53 çalışanına güzel bir sürpriz yapma kararı aldı. Zoom üzerinden her birine şirketin geldiği noktayı kutlamak ve verimliliği artırmak için 10 biner Yeni Zelanda doları ödeneceğini duyurdu.

“Ekibimiz son 18 ayda büyük fedakarlıklar yaptı, uzun saatler çalıştı. Dünyanın dört bir yanındaki öğrenci ve öğretmenlere destek verdi. Biz de onlara neyi başardıklarını daha iyi anlamaları için teşekkür etmek istedik” diyen Wang, çalışanların haberi duyunca çok şaşırdığını ve sevindiğini söyledi.