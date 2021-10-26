Kadın patrondan cömert sürpriz: Tüm çalışanlarına 10 bin dolar ve first class uçak bileti

Şekillendirici iç giyim ürünleri markası Spanx’ın patronu çalışanlarının her birine 10 bin dolar (94 bin 700 lira) ve first class uçak bileti vererek sürpriz yaptı.

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Yatırım devi Blackstone’un çoğunluk hissesini satın almasının ardından şirketin değerinin 1,2 milyar doları bulmasını kutladıkları partide Spanx’in CEO’su ve kurucusu Sara Blakely 21 yıllık başarı nedeniyle duyduğu minneti dile getiridi.

Blakely, 2000’de şirketi yalnızca 5 bin dolarlık birikimiyle kurduğunu ve bir gün 20 milyon dolarlık bir şirket olacağını söylediğinde insanların ona güldüğünü anlattı.

Kadın girişimcilerin yeterince desteklemediğini belirten başarılı CEO, bugün elde ettikleri başarının kadın girişimciler için önemine dikkat çekerek “Kadehimi ben önceki kadınlara ve dünyada bu imkanı olmayan bütün kadınlar için kaldırıyorum” dedi.

Ardından bütün çalışanlarına istedikleri yere gidebilcekleri iki first class uçak bileti aldığını duyurdu ve şöyle devam etti: “Tatile gittiğinizde dışarı çıkmak, güzel bir yemek yemek, iyi bir otelde kalmak isteyebilirsiniz. O yüzden hepinize 10 bin dolar.”

Patronlarının bu duyurusu çalışanların sevinç çığlıklarıyla karşılandı.

50 yaşındaki CEO’nun 500’ün üzerinde çalışanı var.