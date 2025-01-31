Kızılyıldız’da forma giyen sağ bek Ognjen Mimovic Fenerbahçe’de.

Fotoğraf: Fenerbahçe / X

Fenerbahçe, sağ bek Ognjen Mimovic’le prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Mimovic bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Sırbistan Süper Ligi’nde çıktığı 19 karşılaşmada bir gol atarken iki de asist yaptı.