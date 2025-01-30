Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son maçların oynanmasının ardından tur atlayan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi’nin sekizinci ve son haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahaya çıktı. Fenerbahçe berabere kalırken Galatasaray ve Beşiktaş mağlup oldu.

Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’a yenilmesine rağmen grup aşamasını 13 puanla 14’üncü sırada tamamlayarak bir sonraki tura yükseldi.

Sarı-kırmızılılar sonraki turda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ya da Danimarka ekibi Midtjylland’la karşılaşacak.

Son maçını Midtjylland’la oynayan Fenerbahçe ise 2-2’lik beraberliğin ardından 24’üncü sırayı alarak tur atladı.

Sekiz maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe’nin sonraki turdaki rakibi Norveç ekibi Bodo/Glimt ya da Belçika ekibi Anderlecht olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, grupta topladıkları puanlar neticesinde oluşan mevcut eşleşme tablosuna göre sonraki turlarda yarı finale kadar eşleşmesi beklenmiyor.

UEFA Avrupa Ligi’nin yeni formatı

Avrupa Ligi bu sezon ilk kez klasik grup formatı yerine 36’şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenleniyor.

Her takım dördü içeride, dördü dışarıda olmak üzere sekizer rakiple karşılaştı.

İlk sekize giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi.

9-24’üncü sırayı alan ekiplerse play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.

Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Final karşılaşması 21 Mayıs 2025’te İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı’nda yapılacak.