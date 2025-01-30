UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray ve Fenerbahçe tur atladı, Beşiktaş elendi

UEFA Avrupa Ligi’nin sekizinci ve son haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahaya çıktı. Fenerbahçe berabere kalırken Galatasaray ve Beşiktaş mağlup oldu.

Son puan durumuna göre Fenerbahçe ve Galatasaray turnuvada yoluna devam ederken Beşiktaş ise elendi.

Fotoğraflar: AA

UEFA Avrupa Ligi’nin bu yıl ilk kez oynanan 36 takımlı formatındaki son maçlarda Galatasaray Ajax’la, Fenerbahçe Midtjylland ile, Beşiktaş ise Twente ile karşılaştı. Üç takım da son maçlarını deplasmanda oynadı.

Yeni formatta takımların turnuvada tur atlaması için ilk 24’e girmesi gerekiyordu. İlk sekize giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9’uncu ve 24’üncü sıralarda yer alan takımlar sonraki turda kendi arasında eşleşiyor.

Ajax – Galatasaray

Hollanda ekibi Ajax ile Galatasaray, başkent Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da karşılaştı.

Galatasaray, 23’üncü dakikada Traore’nin golüyle 1-0 geri düştü. İlk yarı 1-0 Ajax üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda Hollanda ekibi 58’inci dakikada Fitz-Jim ile 2-0 öne geçti.

Galatasaray ilk golünü 90+4’üncü dakikada Victor Osimhen’le buldu. Maç 2-1 Ajax’ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi’nde grup aşamasını 13 puanla 14’üncü sırada tamamlayarak bir sonraki tura yükseldi.

Ayrıca Galatasaray’da sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Midtjylland – Fenerbahçe

Danimarka takımı Midtjylland ile Fenerbahçe, Arena Herning’de karşı karşıya geldi.

Midtjylland 27’nci dakikada Diao’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe adına skoru eşitleyen gol 39’uncu dakikada Edin Dzeko’nun asistinde En-Nesyri’den geldi.

İlk yarı 1-1’lik sonuçla tamamlandı.

İkinci yarı başladıktan iki dakika sonra Fenerbahçe 47’de Edin Dzeko’yla skoru 2-1’e getirdi.

Karşılaşmanın sonuna doğru 86’ncı dakikada Midtjylland, Andreasen’in golüyle beraberliği yakaladı.

Maç 2-2 beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe böylece sekiz maçta 10 puan toplayarak 24’üncü sıradan bir sonraki tura yükseldi.

Twente – Beşiktaş

Hollanda ekibi Twente ile Beşiktaş Enschede şehrindeki De Grolsch Veste Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı.

İkinci yarıda 76’ıncı dakikada Rots, Twente’yi 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma Hollanda ekibinin 1-0 galibiyetiyle tamamlandı.

Sekiz maçta dokuz puan toplayan Beşiktaş, 28’inci sırada yer aldı ve ilk 24’e giremeyerek elendi.