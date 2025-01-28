Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tur senaryoları: Türk derbisi olabilir

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının son maçları perşembe gecesi oynanacak. Galatasaray play-off’u garantilerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın kaderi hem alacakları sonuçlara hem de diğer maçların sonuçlarına bağlı.

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Son hafta tüm maçlar 23:00’de.

Üç Türk temsilcisinin de son maçı deplasmanda. Galatasaray Hollanda ekibi Ajax’la, Fenerbahçe Danimarka ekibi Midtjylland’la, Beşiktaş’sa Hollanda ekibi Ajax’la karşılaşacak.

Galatasaray’da hedef direkt son 16

Son haftaya 13 puanla dokuzuncu sırada Galatasaray, Ajax’ı yenerek ilk sekiz içinde lig etabını tamamlamayı ve direkt son 16 bileti almayı hedefliyor. Ancak burada diğer maçların da sonuçları önemli.

TRT Spor‘un haberine göre Galatasaray’ın Hollanda’da kazanıp ilk sekiz sıra içinde yer alamaması için tek ihtimal bulunuyor. 14 puanı bulunan takımlardan Lyon, Tottenham ve Anderlecht haftayı galibiyetle tamamlayıp, Manchester United da Romanya’da FCSB’yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt’in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli.

Böyle bir senaryoda Bodo Glimt, Galatasaray’ın elde ettiği skordan en az iki gol daha farklı kazanırsa, sarı-kırmızılı takım dokuzunca sırada kalacak.

Okan Buruk’un ekibinin Ajax’la berabere kalması halinde dahi diğer maçların sonucuna göre ilk sekiz şansı var.

Galatasaray’ın ilk sekiz içindeki takımlardan Anderlecht ve FCSB’den daha iyi averajı var. İki takımın mağlup olması durumunda Galatasaray, beraberlik alsa dahi bu ekipleri geçebilecek. Ancak Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers’ın kazanmaması, AZ Alkmaar ve Union Saint-Gilloise’nın da en fazla üç farklı galip gelmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Ajax’a mağlup olması durumundaysa ilk 8’e giremeyerek 13 puanla play-off etabına katılacak.

Fenerbahçe kazanırsa üst tura yükseliyor

Son haftaya Fenerbahçe dokuz puanla 23’üncü sırada giriyor.

Sarı-lacivertli ekip deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselecek.

Fenerbahçe’nin Midtjylland’la berabere kalması durumunda dokuz ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi’ndeki kaderini etkileyecek.

Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg’un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş’ınsa dokuzar puanı bulunuyor. Ajax, Galatasaray’ı konuk edecek, PAOK ile Real Sociedad’sa birbirleriyle oynayacak. Fenerbahçe’nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg’un da 10 puanı bulunuyor.

Beraberlikte hesaplar karışıyor

Fenerbahçe berabere kalırsa puanını 10’a yükseltecek, sarı-lacivertlilerin averajıysa -2’de kalacak.

Tottenham’ın Elfsborg’u yenmesi halinde, Jose Mourinho’nun ekibi averajla İsveç ekibini geride bırakacak.

10 puanlı ekiplerden PAOK’un +4, Real Sociedad’ınsa +2 averajı bulunuyor. -2 averajlı Fenerbahçe’nin bu iki rakibinden birini geçebilmesi için PAOK’un yedi farklı, Real Sociedad’ınsa beş farklı kaybetmesi gerekecek.

Ajax’ın averajıysa +7. Galatasaray’ı konuk edecek Hollanda temsilcisinin dokuz farklı mağlup olması durumunda Fenerbahçe’yle puanı ve averajı eşitlenecek. Dokuz puanlı Roma, sahasında ikinci sıradaki Eintracht Frankfurt’la karşılaşacak. Roma’nın mağlubiyeti halinde Fenerbahçe, İtalyan ekibini geride bırakacak.

Bir diğer dokuz puanlı takım Ferencvaros, sahasında 11 puanlı AZ Alkmaar’la karşılaşacak. -1 averajlı olan Macaristan temsilcisi, AZ Alkmaar’la berabere kalırsa ligi Fenerbahçe’nin üzerinde tamamlayacak. AZ Alkmaar’ın kazanması durumundaysa sarı-lacivertliler, Ferencvaros’u geçecek.

Porto’nun sahasında Maccabi Tel Aviv’i, Twente’nin evinde Beşiktaş’ı ve Braga’nın da taraftarı önünde Lazio’yu en az iki farklı mağlup etmesi durumunda, Roma ile Ferencvaros’un alacağı puanlar, sarı-lacivertlilerin sıralamadaki durumunu belirleyecek. Şayet Roma ve Ferencvaros son maçlarından en az 1 puan alır, Porto, Twente ve Braga 3 puan alırsa, Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi macerası sona erecek.

Mağlubiyette alt sıradaki takımların sonuçları önemli

Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından mağlubiyetle ayrılırsa diğer maçların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilir.

Fenerbahçe’nin tek farklı mağlubiyeti durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar’a en az üç farklı mağlup olursa, sarı-lacivertli ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak.

İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla dört farklı şekilde Maccabi Tel Aviv’e yenilirse, Beşiktaş deplasmanda Twente’den puan alırsa, Braga sahasında Lazio’yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Fenerbahçe tek farklı mağlup olsa dahi play-off etabı biletini alacak.

Ligde 9 puanı bulunan Roma, sahasında ikinci sıradaki Eintracht Frankfurt’a altı farklı kaybederse, sarı-lacivertliler tek farklı yenilgi durumunda İtalyan ekibini geride bırakabilecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe’yle aynı durumda

Fenerbahçe’yle aynı puana sahip Beşiktaş, ligde 24’üncü sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek.

Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da benzer senaryolar mümkün.

Beşiktaş, Fenerbahçe’ye göre iki gol dezavantajlı durumda. Fenerbahçe’nin mağlubiyeti halindeki senaryolardan tek fark, şayet Solskjaer’in ekibi tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto’yu deplasmanda dört farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

Türk derbisi ihtimali

UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali bulunuyor.

Yedinci haftada oluşan puan durumunun sekizinci hafta da devam etmesi halinde dokuzuncu sırada bulunan Galatasaray’ın rakibi Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak.

UEFA’nın yeni sistemine göre ilk sekiz dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek. Buna göre dokuz ve 10’uncu sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucunda 23 ve 24’üncü sıradaki takımlarla rakip olacak.

Lig aşamasını 11 ve 12’nci sırada tamamlayanlar, 21 ve 22’nci sıradakilerle, 13 ve 14’üncü sırada bitirenler, 19 ve 20’nci sıradakilerle, 15 ve 16’ncı sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18’nci sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.

Son hafta müsabakalarının ardından puan durumunda değişiklik olmaması durumunda, 23 ve 24’üncü sırada yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri Galatasaray ya da Bodo Glimt olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nin yeni formatı

Avrupa Ligi bu sezon klasik grup formatı yerine 36’şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenleniyor.

İlk sekize giren takımlar doğrudan son 16’ya yükselecek.

Liglerde 9-24’üncü sırayı alan ekiplerse play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.

Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Lig aşamasının ilk maçları 25-26 Eylül’de oynanacak.

Final karşılaşmasıysa 21 Mayıs 2025’te İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı’nda yapılacak.