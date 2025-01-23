Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Hull City'ye kiraladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique’yi Acun Ilıcalı’nın kulübü Hull City’ye kiraladı.

Fotoğraf: Hull City

Sarı-lacivertli kulüp, Lincoln Henrique için İngiliz Championship ekibiyle sezon sonuna kadar anlaştı.


Ayrıca futbol akademisinden yetişen Emir Ortakaya da Belçika’nın Beerschot ekibine transfer oldu.

Fenerbahçe, Ortakaya’nın transfer sözleşmesinde geri alma opsiyonuna sahip.

Mert Müldür’ün omzu çıktı

Öte yandan Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mert Müldür’ün omzunun çıktığı bildirildi.

Milli futbolcunun tedavisine başlandı.

Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam oynanacak Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almıyordu.

Diego Carlos resmen Fenerbahçe’de: 3,5 yıllık sözleşme

SON HABERLER

Saraçhane davası: Altı genç için adli kontrol şartı kaldırıldı

Saraçhane eylemlerinin devam ettiği günlerde, Vezneciler metrosunda gözaltına alınan yedi gençten altısı için adli kontrol şartı kaldırıldı.

Bir genç savunmasında “Nezarette hasta olduğu için burnu tıkanan ve sprey isteyen bir arkadaşımıza polis biber gazı gösterdi” dedi.