Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Hull City'ye kiraladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique’yi Acun Ilıcalı’nın kulübü Hull City’ye kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüp, Lincoln Henrique için İngiliz Championship ekibiyle sezon sonuna kadar anlaştı.
Ayrıca futbol akademisinden yetişen Emir Ortakaya da Belçika’nın Beerschot ekibine transfer oldu.
Fenerbahçe, Ortakaya’nın transfer sözleşmesinde geri alma opsiyonuna sahip.
Mert Müldür’ün omzu çıktı
Öte yandan Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mert Müldür’ün omzunun çıktığı bildirildi.
Milli futbolcunun tedavisine başlandı.
Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam oynanacak Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almıyordu.