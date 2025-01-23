Diego Carlos resmen Fenerbahçe'de: 3,5 yıllık sözleşme

Brezilyalı stoper Diego Carlos, Fenerbahçe’yle 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Carlos ve kulübü Aston Villa’yla anlaştığını Fenerbahçe, oyuncunun ücretini açıklamadı.
Resmi açıklamada “Diego Carlos’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” dendi.
Ailemize hoş geldin Diego Carlos 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2025
Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Diego Carlos’a ‘ailemize hoş… pic.twitter.com/6yemANIyyr