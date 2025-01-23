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Yaramazlara biraz batar!

Diego Carlos resmen Fenerbahçe'de: 3,5 yıllık sözleşme

Brezilyalı stoper Diego Carlos, Fenerbahçe’yle 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: @Fenerbahce / X

Carlos ve kulübü Aston Villa’yla anlaştığını Fenerbahçe, oyuncunun ücretini açıklamadı.


Resmi açıklamada “Diego Carlos’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” dendi.

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